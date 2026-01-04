Ричмонд
Стали известны подробности ЧП со сгоревшим в Уфе Дедом Морозом

В мэрии Уфы сообщили детали происшествия, которое случилось вечером 1 января в Кировском районе.

Источник: МЧС РФ

Напомним, в Кузнецовском Затоне в 22:55 около ёлки в ледовом городке «Времена года» на ул. Булата Имашева мужчина запустил фейерверк с грубым нарушением техники безопасности.

Во время запуска один из снарядов упал прямо в толпу людей, второй попал в декоративную фигуру Деда Мороза, которая в результате загорелась.

«Виновник 1980 года рождения задержан и привлечён к административной ответственности. Благодаря быстрой и слаженной работе дежуривших капитана полиции Ильсура Давлетшина и старшего лейтенанта Ильгама Богданова пожар был потушен до прибытия пожарных. Пострадавших и погибших нет», — отмечается в сообщении мэрии Уфы.