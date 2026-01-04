Украинские дроны массово атаковали российские регионы

Больше всего БПЛА уничтожено в небе над Брянской областью.
Средства ПВО ночью 4 января сбили 90 беспилотников самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
В Минобороны сообщили, что больше всего БПЛА уничтожено в небе над Брянской областью. Всего, исходя из официальной сводки, дроны ВСУ сбиты над следующими российскими территориями:
37 — над территорией Брянской области;22 — над территорией Курской области;11 — над территорией Калужской области;11 — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву;4 — над территорией Тульской области;2 — над территорией Воронежской области;1 — над территорией Белгородской области;1 — над территорией Ростовской области;1 — над территорией Орловской области.
Накануне стало известно, что российские подразделения ПВО в промежуток с 16:00 до 23:30 по московскому времени уничтожили 103 БПЛА над рядом регионов России. Больше всего беспилотных аппаратов было перехвачено в Брянской области — там сбили 44 дрона. Еще 18 дронов локализованы в воздушном пространстве Калужской области и Московского региона.