Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково временно закрыт

Московский аэропорт Внуково временно закрыт. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Росавиации.
— Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Внуково и 1 января. Позже они были сняты.
Также 1 января аэропорты Домодедово и Жуковский были временно закрыты. Ограничения вводили и в аэропорту Шереметьево.