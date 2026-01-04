Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково временно закрыт

Московский аэропорт Внуково временно закрыт. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Росавиации.

Московский аэропорт Внуково временно закрыт. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Росавиации.

— Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Внуково и 1 января. Позже они были сняты.

Также 1 января аэропорты Домодедово и Жуковский были временно закрыты. Ограничения вводили и в аэропорту Шереметьево.