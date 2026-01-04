Ричмонд
В ЮАР преступник застрелил мужчину на глазах у его семьи и обезглавил жертву

В ЮАР на глазах у родственников был застрелен молодой человек. По данным издания Times Live, совершивший преступление злоумышленник скрылся с места происшествия, прихватив отрубленную голову жертвы.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла в Восточно-Капской провинции во время семейного обряда. Церемония была посвящена возвращению мужчины в общину после прохождения обряда инициации, и на ней присутствовали родственники, соседи и другие жители деревни.

По словам дедушки погибшего Ливингстона Матшини, всё произошло внезапно. Нападавший без предупреждения выстрелил в Луксоло Йоко, отрезал ему голову, а когда мать убитого попыталась вмешаться, ранил и её. Пострадавшую с тяжёлыми ранениями доставили в больницу.

После расправы убийца скрылся, унеся отрезанную голову. Впоследствии он избавился от неё, забросив во двор соседского дома. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Родственники погибшего признались, что до сих пор не могут понять мотивы преступника.

Ранее под Иркутском в квартире нашли тела двоих детей, в убийстве подозревают их отца. По данным следствия, в ночь на 3 января в квартире, расположенной на улице Карла Маркса в Усть-Илимске, были найдены мёртвыми двое детей, шести и восьми лет. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти. Предполагаемый виновник — отец погибших детей — после совершения преступления решил свести счёты с жизнью, нанеся себе ножевые ранения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.

