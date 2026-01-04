В ЮАР преступник застрелил мужчину на глазах у его семьи и обезглавил жертву

Ранее под Иркутском в квартире нашли тела двоих детей, в убийстве подозревают их отца. По данным следствия, в ночь на 3 января в квартире, расположенной на улице Карла Маркса в Усть-Илимске, были найдены мёртвыми двое детей, шести и восьми лет. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти. Предполагаемый виновник — отец погибших детей — после совершения преступления решил свести счёты с жизнью, нанеся себе ножевые ранения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.