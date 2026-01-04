Десятки дронов, красный уровень опасности и пострадавшая: карта атак БПЛА 4 января

Над Московской областью за ночь было сбито 11 беспилотников.
Силы противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили 90 украинских беспилотников. Основная их часть была сбита над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также — в Подмосковье. Подробнее об атаках дронов ВСУ по территориям РФ на 4 января — в материале URA.RU.
Карта ударов БПЛА.
Сбиты 90 беспилотников.
Как уточнили в Минобороны РФ, за последние восемь часов над Россией были сбиты 90 самолетных беспилотников. Они были перехвачены в период с 23:30 до 7:00 часов.
Основная часть атаки пришлась на центральные области страны: 37 дронов сбиты над Брянской областью, 22 — над Курской, 11 — над Калужской и 11 — над территорией Московского региона. Еще четыре БПЛА уничтожены над Тульской областью, по два — над Воронежской и по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
Угроза для Москвы.
Три дрона были сбиты над Москвой.
Москва и ее регион стали одной из целей атаки. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что еще в субботу в общей сложности было уничтожено 18 беспилотников, летевших в направлении города. Затем в ночь на 4 января были поражены еще 11 дронов. Он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
В Белгородской области ранена женщина.
Не обошлось и без последствий. Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Губкин Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадала мирная жительница. Женщина с баротравмой и осколочными ранениями была госпитализирована.
Вячеслав Гладков сообщил о раненой женщине и повреждениях в Белгородской области.
Также на месте загорелось торговое помещение, которое удалось потушить. Помимо этого были повреждены фасад коммерческого здания, остекление, выбиты окна в восьми квартирах трех многоквартирных домов, осколками поврежден автомобиль, уточнил глава региона в своем telegram-канале.
В регионах, над которыми работала ПВО, оперативная обстановка менялась динамично. Так, в Воронежской области губернатор Александр Гусев первоначально объявил отмену режима непосредственной угрозы в Россошанском районе, но позже вновь объявил в нем тревогу, призвав жителей зайти в помещения и отойти от окон.
Красный уровень опасности.
При этом режим опасности сохранялся на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов области. После 9:00 он отменил режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже. В свою очередь глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки БПЛА.
Сбои в работе аэропортов.
Ряд аэропортов ночью ограничивали свою работу.
Массированная атака традиционно привела к временным сбоям в работе воздушного транспорта. Росавиация ограничила перелеты в московских аэропортах Внуково и Жуковский, а также в аэропортах Тамбова и Саратова. К утру ограничения в московских аэропортах были сняты. Все меры, по заявлению ведомства, принимались исключительно для обеспечения безопасности полетов.