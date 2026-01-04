Три жилых дома вспыхнули в Самаре утром 4 января

В Самаре утро воскресенья 4 января 2026 года началось с ЧП. В городе загорелись сразу несколько домов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Пожар произошел в частном доме на улице Молодогвардейской, 12. Сообщение поступило в 05.05», — информирует ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия прибыли подразделения, которые установили, что огонь охватил три дома. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Жителей эвакуировали. По предварительным данным обошлось без пострадавших и погибших.
С огнем боролись 70 человек, было задействовано 22 единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна.