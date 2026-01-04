CBS опубликовал фото последствий ударов США по базе Форт-Тиуна в Каракасе

На фотографиях запечатлены последствия американских ударов по базе Форт-Тиуна.
Телекомпания CBS обнародовала спутниковые изображения военного объекта Форт-Тиуна, расположенного в столице Венесуэлы Каракасе, который подвергся ударам со стороны США в субботу. На снимках зафиксированы разрушения и поднимающиеся столбы дыма.
На опубликованных на сайте телеканала спутниковых снимках, предоставленных сервисом Vantor, зафиксировано состояние объекта до и после нанесения ударов США по его зданиям. На отдельных изображениях различимы поврежденные автомобили, а также разрушенные сооружения, по внешнему виду напоминающие склады или бараки. Кроме того, на ряде кадров над комплексом заметны плотные столбы черного дыма.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявил о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.