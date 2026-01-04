В Ташкенте произошло очередное трагическое ДТП: на «трассе смерти» погибла женщина

Жители района уже давно говорят о необходимости установки дополнительных камер и радаров, а также о пересмотре пешеходной инфраструктуры — организации безопасных переходов, улучшении освещения и ограничении скоростного режима. Однако, как показывает практика, эти обращения пока так и не привели к системным изменениям.