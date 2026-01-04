В Ташкенте произошло очередное трагическое ДТП: на «трассе смерти» погибла женщина

По предварительным данным, около 21:00 на улице Махтумкули 20-летний водитель автомобиля сбил 34-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
В столичном УБДД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что у погибшей женщины остались двое маленьких детей.
В социальных сетях также появилось видео момента ДТП. Качество записи оставляет желать лучшего, однако, судя по кадрам, женщина могла перебегать дорогу недалеко от пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет, окончательные выводы должны быть сделаны по итогам расследования.
При этом улица Махтумкули уже давно получила среди горожан мрачное прозвище — «трасса смерти». Местные жители неоднократно жаловались на ночные гонки, превышение скорости и отсутствие должного контроля со стороны камер фиксации. Хуже всего, что это далеко не первый смертельный наезд на пешехода на данном участке дороги.
Жители района уже давно говорят о необходимости установки дополнительных камер и радаров, а также о пересмотре пешеходной инфраструктуры — организации безопасных переходов, улучшении освещения и ограничении скоростного режима. Однако, как показывает практика, эти обращения пока так и не привели к системным изменениям.
Очередная трагедия вновь поднимает вопрос: сколько ещё жизней должно быть потеряно, прежде чем опасный участок дороги перестанет быть смертельным.