В Коканде отправили под арест четырёх мужчин, которые стали источником фейков о массовых беспорядках в городе

Vaib.uz (Узбекистан. 3 января). В последние дни в социальных сетях начали активно распространяться видеоролики из Коканда. На кадрах — толпы мужчин, громкие крики, салюты и тревожные подписи. Анонимные телеграм-каналы поспешили заявить, что в городе якобы начались массовые беспорядки, поджоги автомобилей и что в Коканд стягивается спецтехника.

Источник: Vaib.Uz

Ситуация выглядела пугающе, но, как это часто бывает, реальность оказалась куда прозаичнее.

Правоохранительные органы оперативно вмешались и официально заявили: никаких беспорядков в Коканде не происходило. 31 декабря в 23:55 на одной из улиц города местные жители вышли на проезжую часть, чтобы отметить Новый год, и попытались устроить импровизированный «фейерверк». Никаких поджогов автомобилей, о которых писали в соцсетях, зафиксировано не было.

В ходе проверки правоохранители установили четырёх местных жителей, которые стали организаторами происходящего. Мужчины перекрыли дорогу для запуска пиротехники, громко кричали, танцевали, а затем сняли всё происходящее на видео. Эти записи они выложили в своих аккаунтах в соцсетях и начали активно рассылать знакомым.

Именно после этого ролики попали в анонимные паблики, где были поданы в искаженном виде. Пользователи соцсетей восприняли происходящее как начало массовых беспорядков, что вызвало волну тревоги и паники среди горожан.

По итогам разбирательства в отношении всех четырёх фигурантов были оформлены административные материалы по следующим статьям Кодекса об административной ответственности: статья 183 (мелкое хулиганство), статья 185−1 (незаконный оборот пиротехнических изделий) и статья 202−2 (распространение ложной информации).

Суд признал мужчин виновными и назначил каждому административный арест сроком на 10 суток.