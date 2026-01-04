В Коканде отправили под арест четырёх мужчин, которые стали источником фейков о массовых беспорядках в городе

Правоохранительные органы оперативно вмешались и официально заявили: никаких беспорядков в Коканде не происходило. 31 декабря в 23:55 на одной из улиц города местные жители вышли на проезжую часть, чтобы отметить Новый год, и попытались устроить импровизированный «фейерверк». Никаких поджогов автомобилей, о которых писали в соцсетях, зафиксировано не было.