В Коканде отправили под арест четырёх мужчин, которые стали источником фейков о массовых беспорядках в городе

Ситуация выглядела пугающе, но, как это часто бывает, реальность оказалась куда прозаичнее.
Правоохранительные органы оперативно вмешались и официально заявили: никаких беспорядков в Коканде не происходило. 31 декабря в 23:55 на одной из улиц города местные жители вышли на проезжую часть, чтобы отметить Новый год, и попытались устроить импровизированный «фейерверк». Никаких поджогов автомобилей, о которых писали в соцсетях, зафиксировано не было.
В ходе проверки правоохранители установили четырёх местных жителей, которые стали организаторами происходящего. Мужчины перекрыли дорогу для запуска пиротехники, громко кричали, танцевали, а затем сняли всё происходящее на видео. Эти записи они выложили в своих аккаунтах в соцсетях и начали активно рассылать знакомым.
Именно после этого ролики попали в анонимные паблики, где были поданы в искаженном виде. Пользователи соцсетей восприняли происходящее как начало массовых беспорядков, что вызвало волну тревоги и паники среди горожан.
По итогам разбирательства в отношении всех четырёх фигурантов были оформлены административные материалы по следующим статьям Кодекса об административной ответственности: статья 183 (мелкое хулиганство), статья 185−1 (незаконный оборот пиротехнических изделий) и статья 202−2 (распространение ложной информации).
Суд признал мужчин виновными и назначил каждому административный арест сроком на 10 суток.