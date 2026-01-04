На Чукотке в результате падения под лед на снегоходе погиб ребенок

Прокуратура Московской области 28 декабря 2025 года сообщила, что двое мужчин спасли провалившихся под лед детей в Балашихе. Первый прохожий Артур вытолкал младшего мальчика на лед, когда тот уже перестал дышать, и в то же время помогал старшему оставаться на плаву. Позже подошел другой прохожий Алексей — он помог вылезти на лед всем остальным и оказал первую помощь младшему.