На Чукотке в результате падения под лед на снегоходе погиб ребенок

«По версии следствия, 3 января 2026 года подозреваемый, управляя незарегистрированным в установленном порядке снегоходом марки “Ямаха” с прицепленными санями, выехал из села Инчоун в направлении села Лаврентия Чукотского района», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, в санях находились 39-летняя женщина и несовершеннолетний. Во время движения по ледовому покрытию акватории залива Лаврентия, примерно в 10 м от береговой линии, снегоход с санями провалился под лед.
В результате попадания в ледяную воду и вследствие переохлаждения ребенок скончался. Женщину удалось спасти, она была доставлена в медицинское учреждение.
Уголовное дело возбуждено в отношении 28-летнего мужчины по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
