Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Чукотке в результате падения под лед на снегоходе погиб ребенок

Уголовное дело возбуждено в Чукотском автономном округе (АО) по факту гибели малолетнего ребенка, который утонул после провала снегохода под лед. Об этом 4 января сообщило Следственное Управление (СУ) Следственного Комитета (СК) по Чукотскому автономному округу.

«По версии следствия, 3 января 2026 года подозреваемый, управляя незарегистрированным в установленном порядке снегоходом марки “Ямаха” с прицепленными санями, выехал из села Инчоун в направлении села Лаврентия Чукотского района», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, в санях находились 39-летняя женщина и несовершеннолетний. Во время движения по ледовому покрытию акватории залива Лаврентия, примерно в 10 м от береговой линии, снегоход с санями провалился под лед.

В результате попадания в ледяную воду и вследствие переохлаждения ребенок скончался. Женщину удалось спасти, она была доставлена в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено в отношении 28-летнего мужчины по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Московской области 28 декабря 2025 года сообщила, что двое мужчин спасли провалившихся под лед детей в Балашихе. Первый прохожий Артур вытолкал младшего мальчика на лед, когда тот уже перестал дышать, и в то же время помогал старшему оставаться на плаву. Позже подошел другой прохожий Алексей — он помог вылезти на лед всем остальным и оказал первую помощь младшему.