Клишас: США отказали в праве на суверенитет странам Западного полушария

«Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Сенатор не уточнил, какое именно заявление Трампа имелось в виду. Ранее на фоне проведения США операции против Венесуэлы Трамп напомнил о доктрине Монро, согласно которой американский континент рассматривается как зона, закрытая для вмешательства других государств, и выразил уверенность в безусловном лидерстве США в Западном полушарии. Впоследствии он заявил, что доктрина Монро теперь именуется «Донро» в его честь, поскольку, по утверждению Трампа, его администрация якобы превзошла задачи, изначально заложенные во внешнеполитическую концепцию прошлого.

Доктрина Монро — это внешнеполитическая концепция США, сформулированная президентом Джеймсом Монро и представлена в его ежегодном послании конгрессу в декабре 1823 года. В своем обращении он призвал европейские государства прекратить дальнейшую колонизацию и воздержаться от политического вмешательства во внутренние дела стран Западного полушария. В последующие десятилетия термин «доктрина Монро» закрепился как обозначение курса на обеспечение геополитического доминирования США в регионе Западного полушария.

