Батальон украинской танковой бригады отправлен в штурмовики

Украинских танкистов записали в штурмовики и отправили в Сумскую область.
Один из батальонов 1-й механизированной бригады ВСУ был передан в подчинение командованию 71-й егерской бригады для последующего задействования в штурмовых операциях на территории Сумской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«В подчинение командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ передан батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады в качестве штурмовиков», — сказал источник. Его слова приводит РИА Новости (РИАН). Собеседник агентства также предположил, что передислоцированных военных планируется использовать в интенсивных штурмовых действиях в районах Варачино и Алексеевки.
Ранее стало известно, что российские подразделения ликвидировали две штурмовые группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Варачино в Сумской области. Украинские силы предприняли попытку контратаки к югу от поселка, однако были подавлены огнем российских войск с применением комплекса средств поражения, передает 360.ru.