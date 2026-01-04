Четверо детей пострадали в результате ДТП в Сызрани

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Сызрани днем 3 января 2026 года. Там столкнулись две легковушки, пострадали пять человек, из них четверо — дети. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Авария случилась в 14.20 на улице Львовской. 33-летняя женщина ехала за рулем VOLVO S80 в сторону улицы Красноуральской. Около дома № 37 она пошла на обгон, не заметив встречную машину ВАЗ 2112, за рулем которой находилась 37-летняя женщина. В отечественном авто также были дети. Автомобили столкнулись.
В результате ДТП пострадали пятеро человек. Водителю ВАЗа назначили амбулаторное лечение, как и другим ее пассажирам: 14-летнему юноше, 2-летнему мальчику, полуторагодовалой девочке. 9-летний мальчик пострадал сильнее — его доставили в отделение детской хирургии.
Всего за сутки в Самарской области произошло 9 ДТП. В них пострадали 12 человек, четверо погибли.