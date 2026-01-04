Четверо детей пострадали в результате ДТП в Сызрани

Авария случилась в 14.20 на улице Львовской. 33-летняя женщина ехала за рулем VOLVO S80 в сторону улицы Красноуральской. Около дома № 37 она пошла на обгон, не заметив встречную машину ВАЗ 2112, за рулем которой находилась 37-летняя женщина. В отечественном авто также были дети. Автомобили столкнулись.