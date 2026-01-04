В Сургуте убили известного врача скорой, который возвращал пациентов с того света

Убитый врач не раз спасал жизни югорчан.
В Сургуте (ХМАО) в салоне автомобиля был найден мертвым известный в городе врач скорой помощи Юрий Пресняков. На теле обнаружены ножевые ранения.
«Сегодня вечером [3 января] в салоне автомобиля на улице Первопроходцев было обнаружено тело 64-летнего врача сургутской подстанции скорой медицинской помощи Юрия Преснякова с ножевым ранением», — сообщает telegram-канал «К-Информ». К посту авторы приложили видео с места ЧП.
Обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы. В комментариях к посту жители города приносят соболезнования родным и близким погибшего, выражая надежду на то, что виновные понесут наказание. Многие отзываются о погибшем как о выдающемся враче и высоконравственном человеке.
Врач многие годы проработал в службе скорой помощи. Он спас немало жизней. Так, например, в 2023 году пришел на помощь 68-летнему мужчине, который находился в состоянии клинической смерти. Юрий Пресняков с коллегой в течение 39 минут проводили реанимацию, после чего им удалось восстановить сердечную деятельность и доставить пациента в стационар.