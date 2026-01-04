В Сургуте убили известного врача скорой, который возвращал пациентов с того света

Врач многие годы проработал в службе скорой помощи. Он спас немало жизней. Так, например, в 2023 году пришел на помощь 68-летнему мужчине, который находился в состоянии клинической смерти. Юрий Пресняков с коллегой в течение 39 минут проводили реанимацию, после чего им удалось восстановить сердечную деятельность и доставить пациента в стационар.