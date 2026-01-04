США послали предупреждение нефтяным компаниям после атаки на Венесуэлу

В США сообщили, что нефтяные компании смогут получить компенсации, если вложатся в добывающую отрасль в Венесуэле.
Администрация США проинформировала нефтяные компании, что они смогут рассчитывать на компенсации за счет Венесуэлы только при условии осуществления значительных инвестиций в ее добывающий сектор. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.
Издание указывает, что американские нефтяные корпорации на протяжении длительного времени стремятся вернуть утраченные активы в Венесуэле. И теперь администрация президента США Дональда Трампа предлагает содействие в этом процессе при соблюдении одного условия. По сведениям газеты, в последние недели представители администрации довели до руководства нефтяных компаний, что в случае, если они рассчитывают получить компенсацию за буровые установки, трубопроводы и иное имущество, ранее национализированное венесуэльскими властями, им необходимо выразить готовность возобновить деятельность в Боливарианской Республике и осуществить значительные инвестиции в восстановление нефтяного сектора страны.
Politico обращает внимание на то, что представители компаний выражают опасения по поводу возможных сложностей при проведении восстановительных работ на венесуэльских месторождениях, тем более что до сих пор нет ясности, кто будет руководить страной в ближайшей перспективе. По данным издания, бизнес в первую очередь занимает вопрос, сможет ли власть обеспечить безопасность персонала и инфраструктуры, как будет организован механизм выплат, а также окажется ли рост цен достаточным для того, чтобы добыча венесуэльской нефти стала экономически выгодной.
Глава Белого дома Дональд Трамп 3 января объявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по территории Венесуэлы, в ходе которого президент этой страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы Венесуэлы. Ряд СМИ сообщил о серии взрывов в Каракасе и утверждал, что операцию осуществляли военнослужащие элитного подразделения Delta Force. Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя венесуэльских властей передало, что в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица.
Власти Венесуэлы заявили, что не располагают сведениями о местонахождении Николаса Мадуро, и потребовали представить доказательства того, что он жив. Впоследствии Дональд Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро запечатлен на борту корабля ВМС США. Параллельно американские СМИ вели прямую трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, из которого в сопровождении многочисленных сотрудников правоохранительных органов вывели, как предполагается, Мадуро и его супругу.
Несколько членов Конгресса США охарактеризовали операцию как противоречащую закону, в то время как представители администрации заявили, что Мадуро будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявил о планах обратиться в международные инстанции в связи с действиями Вашингтона и запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, назначенного на 5 января.
МИД России заявил о солидарности с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули, что крайне обеспокоены поступающими сообщениями о том, что в ходе агрессивных действий США Мадуро и его супруга были насильственно вывезены с территории страны. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало освободить венесуэльского лидера и его жену, а также призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.