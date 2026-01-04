США послали предупреждение нефтяным компаниям после атаки на Венесуэлу

Politico обращает внимание на то, что представители компаний выражают опасения по поводу возможных сложностей при проведении восстановительных работ на венесуэльских месторождениях, тем более что до сих пор нет ясности, кто будет руководить страной в ближайшей перспективе. По данным издания, бизнес в первую очередь занимает вопрос, сможет ли власть обеспечить безопасность персонала и инфраструктуры, как будет организован механизм выплат, а также окажется ли рост цен достаточным для того, чтобы добыча венесуэльской нефти стала экономически выгодной.