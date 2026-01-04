Женщина пострадала в результате атаки дронов на Губкин в Белгородской области

Прежде KP.RU сообщал об ударе удар украинских боевиков, который был нанесен беспилотниками в новогоднюю ночь по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Погибли более 20 мирных жителей, в регионе объявлены дни траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.