Женщина пострадала в результате атаки дронов на Губкин в Белгородской области

Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадала мирная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщину с диагнозами «баротравма» и «осколочные ранения спины, рук и ног» бригада скорой медицинской помощи доставила в Губкинскую центральную районную больницу.
«Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области.
На месте удара возникло возгорание, но пожарным МЧС удалось оперативно его ликвидировать. В результате происшествия поврежден фасад коммерческого объекта. На месте происшествия уже работают все соответствующие оперативные службы.
