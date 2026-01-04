В СК раскрыли новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

Управление МВД РФ по Красноярскому краю 28 сентября 2025 года сообщило о пропаже семьи Усольцевых в районе Минской петли, когда они направлялись к горе Буратинка. При этом в поисках пропавших туристов было исследовано свыше 515 км лесных дорог и 40 кв. км лесного массива.