В СК раскрыли новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

Уточняется, что супружеская пара со своей дочерью, вероятнее всего, двигалась по направлению к «камню желаний», который был расположен на горе Мальвинка.
По словам представителя СК, эта версия подтверждается свидетельскими показаниями.
Управление МВД РФ по Красноярскому краю 28 сентября 2025 года сообщило о пропаже семьи Усольцевых в районе Минской петли, когда они направлялись к горе Буратинка. При этом в поисках пропавших туристов было исследовано свыше 515 км лесных дорог и 40 кв. км лесного массива.
Активная фаза поисков была завершена 12 октября, однако работа будет продолжаться в формате точечных задач, которые будут выполнять аттестованные спасатели и профессионалы. Также следователи 22 октября назвали несчастный случай основной версией пропажи семьи.
Волонтеры 18 декабря рассказали, когда планируют возобновить поиски Усольцевых. По словам представителя регионального звена Серафимы Чооду, отряд находится «на низком старте», а поиски возобновятся при подходящих погодных условиях. Операцию решили вести в том числе в точечном формате.