В Атамановке, где жители остались без тепла, ввели режим ЧС

Региональный главк МЧС России ранее сообщал, что 30 декабря в Атамановке произошла авария: порыв магистральной теплотрассы диаметром 400 миллиметров оставил без тепла 39 многоквартирных домов, где проживают почти 2,5 тысячи человек, в том числе 837 детей, а также три соцобъекта — школу и два детских сада. Сообщалось, что аэромобильная группировка спасателей доставит в поселок тепловые пушки на время устранения аварии.