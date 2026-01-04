Пропавшая семья Усольцевых намеревалась добраться до «камня желаний» на горе Мальвинка

«Мы объективно понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. Есть также информация, что должны они были пойти на гору Буратинка. Можно по времени прикинуть, сколько там идти с учётом того, что с ними маленький ребёнок. Это место в целом жители называют Буратинка, но по факту там две скалы Буратинка и Мальвинка», — приводит ТАСС слова специалиста.