Пропавшая семья Усольцевых намеревалась добраться до «камня желаний» на горе Мальвинка

«Мы объективно понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. Есть также информация, что должны они были пойти на гору Буратинка. Можно по времени прикинуть, сколько там идти с учётом того, что с ними маленький ребёнок. Это место в целом жители называют Буратинка, но по факту там две скалы Буратинка и Мальвинка», — приводит ТАСС слова специалиста.
Следователи склоняются к тому, что пропавшие направились именно к скале Мальвинка. Ирина Усольцева выражала желание увидеть «камень желаний», который находится по дороге к этой горе, уточнила Сырымбетова. Заместитель руководителя также сообщила о свидетельских показаниях туристов, находившихся в тот же период на Кутурчинском белогорье, что также подтверждает данную теорию.
«Туда приехали ребята на “Ровере”. Они припарковались, пошли сначала по неправильной тропе, но потом вернулись на маршрут к Буратинке. С разрывом в 30 минут приехали Усольцевы и, если бы они отправились чётко к Буратинке, эти бы ребята их встретили в любом случае — или по пути на гору, или обратно. Но они Усольцевых не видели», — подытожила специалист.
Напомним, в конце сентября 2025 года в районе скалы Буратинка бесследно пропала семья — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь. Несмотря на циркулирующие среди знакомых слухи об инсценировке с целью побега за границу, официальное следствие рассматривает это происшествие как несчастный случай.
