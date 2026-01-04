Ричмонд
Пропавшая семья Усольцевых намеревалась добраться до «камня желаний» на горе Мальвинка

Семья Усольцевых, исчезнувшая в сентябре 2025 года в горной местности Красноярского края, вероятнее всего направлялась к горе Мальвинка, где расположен так называемый «камень желаний», имеющий форму пирамиды. Об этом заявила Яна Сырымбетова, заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Мы объективно понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. Есть также информация, что должны они были пойти на гору Буратинка. Можно по времени прикинуть, сколько там идти с учётом того, что с ними маленький ребёнок. Это место в целом жители называют Буратинка, но по факту там две скалы Буратинка и Мальвинка», — приводит ТАСС слова специалиста.

Следователи склоняются к тому, что пропавшие направились именно к скале Мальвинка. Ирина Усольцева выражала желание увидеть «камень желаний», который находится по дороге к этой горе, уточнила Сырымбетова. Заместитель руководителя также сообщила о свидетельских показаниях туристов, находившихся в тот же период на Кутурчинском белогорье, что также подтверждает данную теорию.

«Туда приехали ребята на “Ровере”. Они припарковались, пошли сначала по неправильной тропе, но потом вернулись на маршрут к Буратинке. С разрывом в 30 минут приехали Усольцевы и, если бы они отправились чётко к Буратинке, эти бы ребята их встретили в любом случае — или по пути на гору, или обратно. Но они Усольцевых не видели», — подытожила специалист.

Напомним, в конце сентября 2025 года в районе скалы Буратинка бесследно пропала семья — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь. Несмотря на циркулирующие среди знакомых слухи об инсценировке с целью побега за границу, официальное следствие рассматривает это происшествие как несчастный случай.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.