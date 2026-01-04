Исчезнувшая в тайге семья Усольцевых направлялась к камню желаний

Напомним, семья с ребенком и собакой направилась в поход и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Следователи считают несчастный случай основной версией их исчезновения. Поиски продолжаются. Один из друзей Усольцевых предполагает, что в тайге на них мог напасть медведь.