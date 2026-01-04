Исчезнувшая в тайге семья Усольцевых направлялась к камню желаний

Пропавшая осенью прошлого года семья Усольцевых направлялась в тайгу под Красноярском, к так называемому «камню желаний», расположенному на горе Мальвинка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Отмечается, что версия о пирамидальном камне подтверждается свидетельскими показаниями.
В начале января следователи сообщили, что опросили по делу об исчезновении Усольцевых уже более 100 человек. В списки опрошенных оказались родственники, близкие, а также туристы.
Накануне охотовед Дмитрий Беленюк сообщил изданию «КП-Красноярск», что человек из системы аэронавигации подтвердил ежедневные полеты в этом районе. По его словам, пропавшая в тайге семья Усольцевых могла быть вывезена вертолетом.
Напомним, семья с ребенком и собакой направилась в поход и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Следователи считают несчастный случай основной версией их исчезновения. Поиски продолжаются. Один из друзей Усольцевых предполагает, что в тайге на них мог напасть медведь.