Силы ПВО за два часа уничтожили 42 дрона ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника», — сказано в заявлении российского военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Рязанской области — там ликвидировали 12 дронов. Немногим меньше (11 беспилотников) уничтожили над территорией Белгородской области.
Кроме того, шесть дронов сбили над Воронежской областью, по четыре — над Курской и Липецкой областями, два — над Тульской областью, а также по одному БПЛА над территориями Орловской, Калужской и Тамбовской областей.