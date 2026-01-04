Ричмонд
Силы ПВО за два часа уничтожили 42 дрона ВСУ над регионами России

Больше всего беспилотников ликвидировали над территорией Рязанской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Рязанской области — там ликвидировали 12 дронов. Немногим меньше (11 беспилотников) уничтожили над территорией Белгородской области.

Кроме того, шесть дронов сбили над Воронежской областью, по четыре — над Курской и Липецкой областями, два — над Тульской областью, а также по одному БПЛА над территориями Орловской, Калужской и Тамбовской областей.

