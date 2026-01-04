Минобороны: ПВО за утро сбили 42 БПЛА над регионами РФ

В период с 7:00 до 9:00 силами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Министерстве обороны России.
— 12 БПЛА — над территорией Рязанской области, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области, четыре БПЛА — над территорией Липецкой области, — передает Telegram-канал Минобороны.
Еще два дрона ВСУ ликвидировали над территорией Тульской области, по одну беспилотнику сбили над территорией Орловской, Калужской и Тамбовской области.
Система противовоздушной обороны с 23:30 до 07:00 уничтожила 90 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией. Так, 37 дронов сбили над территорией Брянской области.
1 января более 60 рейсов задерживались и минимум 10 были отменены в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. Тогда Ространснадзор взял под контроль ситуацию в аэропортах столичного авиаузла.