В Китае выделили ключевую причину успеха американской операции в Венесуэле

Преимущество США в разведке стало коючевым при успехе военной операции в Венесуэле.
Преимущество США в сфере разведки и применение средств радиоэлектронной борьбы, выведших из строя системы ВВС и ПВО Венесуэлы, стали ключевыми факторами успешной операции по захвату президента Николаса Мадуро. Об этом сообщила китайская государственная газета Global Times со ссылкой на военных экспертов Ван Юньфэя и Чжан Цзюньшэ.
«Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента», — приводит газета его слова. По оценке эксперта, это создало условия для беспрепятственных действий американских сил спецназначения. Эксперт Ван Юньфэй считает, что относительный успех американской операции был обеспечен комбинацией начальных авиаударов и действий по радиоэлектронному подавлению обороны Венесуэлы.
В свою очередь военный эксперт Чжан Цзюньшэ сосредоточился на разведывательной составляющей операции. Он отметил, что США имеют значительное преимущество в сфере сбора данных о потенциальных целях. По его словам, доступ к точным данным о местонахождении президента и его маршрутах перемещения мог сыграть решающую роль. Он напомнил также, что США неоднократно проводили подобные военные операции.
США атаковали Венесуэлу накануне. По данным журналистов, операция занала всего полчаса. За это время американские военные успешно захватили президента страны Николаса Мадуро с женой. Сейчас тот находится в Штатах, его готовятся судить за наркотерроризм.