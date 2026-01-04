В Китае выделили ключевую причину успеха американской операции в Венесуэле

В свою очередь военный эксперт Чжан Цзюньшэ сосредоточился на разведывательной составляющей операции. Он отметил, что США имеют значительное преимущество в сфере сбора данных о потенциальных целях. По его словам, доступ к точным данным о местонахождении президента и его маршрутах перемещения мог сыграть решающую роль. Он напомнил также, что США неоднократно проводили подобные военные операции.