За два часа расчёты ПВО сбили 42 дрона ВСУ над девятью регионами России

Силами противовоздушной обороны в утренние часы была успешно отражена масштабная попытка атаки с воздуха. По данным Министерства обороны, в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 42 украинских БПЛА самолётного типа.

Большинство целей было нейтрализовано над территориями Рязанской (12 БПЛА) и Белгородской (11 БПЛА) областей. Также перехват осуществлялся в небе над Воронежской (6 единиц), Курской (4 единицы) и Липецкой (4 единицы) областями.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты беспилотники над Тульской (2 БПЛА), Орловской (1 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тамбовской (1 БПЛА) областями.

Напомним, что за прошедшую ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наиболее интенсивно воздушная обстановка складывалась над Брянской областью, где было сбито 37 вражеских дронов. Над Курской областью расчеты ПВО ликвидировали 22 БПЛА. Ещё по 11 беспилотников уничтожили, отражая атаки над Калужской областью и Подмосковьем, включая три аппарата, нацеленных на столицу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

