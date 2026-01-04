Ричмонд
Опубликовано фото венесуэльского ЗРК «Бук», который уничтожили США

Венесуэльский зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э», который, по данным США, был уничтожен в результате их удара по авиабазе в Каракасе, показали на новых фото. На снимок, распространившийся в соцсетях обратил внимание telegram-канал «Военный осведомитель», специализирующийся на военной аналитике.

США уничтожили венесуэльский ЗРК «Бук» на военной базе (архивное фото).

«На опубликованной фотографии запечатлена уничтоженная пусковая установка, в очертаниях которой можно уверенно распознать ЗРК “Бук-М2Э” на колесном шасси МЗКТ-6922, состоящий на вооружении вооруженных сил Венесуэлы», — отметили авторы канала.

Так выглядит венесуэльский «Бук», который уничтожили США.

Внешний вид техники — характерная компоновка пусковой установки, расположение контейнеров с ракетами и элементы шасси — совпадают с экспортной модификацией «Бук-М2Э». При этом на фото видны следы сильного поражения верхней части установки и возгорания.

Накануне США провели внезапную военную операцию, ударив по Венесуэле и захватив президента страны Николаса Мадуро. Сам американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро будут судить за рководство наркотрафиком, который напрямую идет в Штаты со стороны Венесуэлы. Сама операция, со слов самих Штатов, заняла всего полчаса.

