Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Колумбия созвала заседание Совбеза ООН.
Колумбия созвала срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Венесуэлы и обострения конфликта с США. Об этом заявила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.
«Колумбия созвала заседание Совета безопасности ООН на понедельник», — заявила она. Параллельно Богота обратилась к Организации американских государств (ОАГ) и Сообществу латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) с просьбой провести экстренные консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Колумбия, являющаяся ближайшим соседом Венесуэлы, ранее открыто осудила военную операцию США и захват венесуэльского главы Николаса Мадуро. Ранее МИД Венесуэлы также запросило созыв срочного заседания Совбеза ООН. Ранее президент США Дональд Трамп назвал свою операцию успешной. Он заявил, что Мадуро ответит за преступления, связанными с наркотерроризмом.