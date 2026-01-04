Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы выросло до 29

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Число погибших в результате удара ВСУ по селу Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января выросло до 29 человек, в их числе двое детей. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи установили личности 12 погибших.
«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», — сказала она. В больницах находятся 15 пострадавших, состояние троих из них оценивается как тяжелое.
Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. «К настоящему времени следователям уже удалось установить личности 12 погибших», — сообщила Петренко.