В Тюменской области 52 водителя попались пьяными за рулем в первые дни года

Количество промилле у нарушительницы оказалось значительно выше допустимой нормы.
За первые три дня 2026 года в Тюменской области инспекторы Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 52 водителя в состоянии опьянения. Один из случаев зафиксирован в деревне Ушакова, где задержали 52‑летнюю автолюбительницу, у которой содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в четыре раза превысило норму. Об этом 4 января сообщила пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по региону.
«С начала 2026 года в ходе надзорных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 52 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. В деревне Ушакова Тюменского района остановлена 52‑летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai с признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
Показатель в 0,65 мг/л в выдыхаемом воздухе — это значительное превышение допустимой нормы для водителей в России, которая составляет 0,16 мг/л. Он соответствует состоянию сильного или явного опьянения.
В ведомстве уточнили, что автомобилистка призналась: перед поездкой она употребляла спиртное у подруги, после чего поехала домой, заехав по пути в магазин. По данным Госавтоинспекции, в отношении задержанной составлен административный материал по факту управления транспортом в состоянии опьянения, он направлен в суд для рассмотрения. Автомобиль нарушительницы поместили на специализированную стоянку до принятия процессуального решения.