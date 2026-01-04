В Тюменской области 52 водителя попались пьяными за рулем в первые дни года

За первые три дня 2026 года в Тюменской области инспекторы Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 52 водителя в состоянии опьянения. Один из случаев зафиксирован в деревне Ушакова, где задержали 52‑летнюю автолюбительницу, у которой содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в четыре раза превысило норму. Об этом 4 января сообщила пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по региону.