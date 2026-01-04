СК: Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах возросло до 29 человек

Количество погибших в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здании кафе и гостиницы в Хорлах в Херсонской области увеличилось до 29 человек. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Для идентификации жертв теракта ведомство проводит генетические экспертизы. На данный момент следователям удалось опознать 12 погибших. Всего было назначено 70 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Следователи допрашивают пострадавших и свидетелей, работа с ними завершится в течение двух дней.
— Кроме того, в ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия следствием обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Устанавливаются их тип и место производства. Также следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА, — передает Telegram-канал ведомства.
В новогоднюю ночь три украинских дрона ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По словам Сальдо, в результате атаки количество пострадавших превысило 60 человек. Он уточнил, что в момент удара в кафе находилось более 100 человек.
Сальдо также рассказал, что свыше 19 тел погибших при атаке ВСУ по Хорлам сгорели почти полностью — от них остались только фрагменты.