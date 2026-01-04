Влетевший в окно фейерверк вызвал пожар в квартире в Нижегородской области

По данным телеграм-канала, ночью в Дзержинске местный житель был встревожен необычными звуками. Зайдя в соседнюю комнату, он обнаружил последствия попадания салюта. Пиротехническое изделие пробило оконное стекло, повредило потолок и сдетонировало. Возникший пожар нанёс ущерб имуществу в квартире.
Прибывшие на место происшествия пожарные из МЧС по Нижегородской области ликвидировали горение. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
А ранее Life.ru писал, что мальчик поднял с земли «бомбочки» после салюта и лишился пальцев из-за взрыва. Медики срочно провели ребёнку операцию, однако спасти пальцы не удалось.
