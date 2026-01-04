Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Влетевший в окно фейерверк вызвал пожар в квартире в Нижегородской области

В Нижегородской области несанкционированный фейерверк стал причиной пожара в жилом помещении. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ночью в Дзержинске местный житель был встревожен необычными звуками. Зайдя в соседнюю комнату, он обнаружил последствия попадания салюта. Пиротехническое изделие пробило оконное стекло, повредило потолок и сдетонировало. Возникший пожар нанёс ущерб имуществу в квартире.

Прибывшие на место происшествия пожарные из МЧС по Нижегородской области ликвидировали горение. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

А ранее Life.ru писал, что мальчик поднял с земли «бомбочки» после салюта и лишился пальцев из-за взрыва. Медики срочно провели ребёнку операцию, однако спасти пальцы не удалось.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.