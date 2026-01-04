Многодетная семья из Бурятии погибла после отключения электричества в доме во время морозов

В Бурятии многодетные родители и их младший сын погибли из-за отравления угарным газом после отключения электричества в доме за долги, сообщает kp.ru. По данным издания, подача электроэнергии была прекращена 12 декабря, поэтому семья, пытаясь согреться в морозы до −25 градусов, установила в плохо вентилируемом помещении дизельный генератор.