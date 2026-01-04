Многодетная семья из Бурятии погибла после отключения электричества в доме во время морозов

В результате люди отравились угарным газом. Прокуратура Советского района Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении энергосбытовой компании, чьи действия, по версии следствия, повлекли гибель людей. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия Вероника Штыкина выразила соболезнования родным и заявила, что ситуация с детьми взята на особый контроль.
«Дети не останутся одни в этой страшной ситуации. Им будет обеспечено комплексное психологическое, социальное и правовое сопровождение», — подчеркнула омбудсмен.
Ранее в одной из квартир жилого дома в Железнодорожном районе Самары были обнаружены тела трёх человек. Погибшими оказались супруги и их 28-летняя дочь. Причиной гибели стало острое отравление угарным газом. Неисправность в газовой системе дома привела к распространению опасных паров внутри жилого помещения.
