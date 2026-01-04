ВСУ пытаются прорваться под Купянском и посылают под Сумы неопытных солдат: карта СВО 4 января

Кроме того, стало известно, что российские дроноводы уничтожили украинскую пехоту, которая пыталась прорваться к городу. Об этом рассказали в Минобороны России. Там также отметили, что были ликвидированы украинские солдаты, пытавшиеся спастись в зданиях Купянского района.