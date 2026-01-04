ВСУ пытаются прорваться под Купянском и посылают под Сумы неопытных солдат: карта СВО 4 января

ВСУ дважды пытались контратаковать российские войска под Купянском, но им был дан отпор.
Под Купянском идут тяжелые бои. Украинские силы пытаются прорваться в город, но этому мешают российские военнослужащие, которые за последние сутки дважды отбили атаку ВСУ. Кроме того, украинское командование перебрасывает в село Грабовское Сумской области мобилизованных ограниченно годных военнослужащих без опыта участия в боевых действиях.
На этом фоне российская армия освободила село Бондарное в ДНР и уничтожила робототехнические комплексы на красноармейском направлении. Военкоры сообщают, что ВС РФ продвигаются к дороге, ведущей к Славянску. Ход боевых действий и карта спецоперации на 4 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
ВСУ не оставляют попыток прорваться под Купянск.
Российская армия уничтожила украинскую пехоту, пытавшуюся прорваться в Купянск.
За прошедшие сутки российские подразделения пресекли две контратаки подразделений ВСУ, предпринимавших попытки прорваться к Купянску в Харьковской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск», — сообщил Бигма. Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, стало известно, что российские дроноводы уничтожили украинскую пехоту, которая пыталась прорваться к городу. Об этом рассказали в Минобороны России. Там также отметили, что были ликвидированы украинские солдаты, пытавшиеся спастись в зданиях Купянского района.
В Сумскую область перебросили солдат без опыта.
Украинский Генштаб дал приказ о переброске ограниченно годных к службе мобилизованных в район населенного пункта Грабовское Сумской области. В российских силовых структурах отметили, что у этих солдат нет боевого опыта.
«В районе Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном это ограниченно годные мобилизованные без боевого опыта», — сообщил источник.
Освобождение Бондарного.
Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Бондарное в ДНР. Это случилось 3 января. В Министерстве обороны сообщили, что освобождение этого населенного пункта было осуществлено подразделениями группировки российских войск «Юг».
Средства ПВО уничтожили десятки беспилотников.
Средства ПВО ночью 4 января сбили 90 беспилотников самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Всего, исходя из официальной сводки, дроны ВСУ сбиты над следующими российскими территориями:
37 — над территорией Брянской области;22 — над территорией Курской области;11 — над территорией Калужской области;11 — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву;4 — над территорией Тульской области;2 — над территорией Воронежской области;1 — над территорией Белгородской области;1 — над территорией Ростовской области;1 — над территорией Орловской области.
«Аллигатор» выпустил 40 ракет по опорнику ВСУ.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М «Аллигатор» нанес удар по живой силе и опорному пункту подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Атака была осуществлена авиационными ракетами по предварительно выявленным целям противника, сообщает «Пятый канал».
«Выполнили взлет с площадки подскока. По установленному маршруту применили 20 ракет по противнику, по первой цели, далее 20 ракет по второй цели» — сказал штурман вертолета Константин.
Ситуация на остальных участках фронта.
Запорожское направление.
В районе Павловки и на подступах к Новояковлевке продолжаются боевые действия. Возобновились столкновения за населенный пункт Белогорье, сообщил военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале. Подразделения ВС РФ действуют небольшими тактическими группами, продвигаясь к населенному пункту Зализничное севернее Дорожнянки, а также оказывая давление со стороны Гуляйполя.
Краматорское направление.
Российские подразделения продолжают продвижение в направлении дороги на Славянск, а также в сторону Никифоровки. Сообщается о ликвидации очагов сопротивления ВСУ севернее Федоровки и восточнее Дибровы, а также о вытеснении украинских сил с высот в районе Резниковки.
Красноармейское направление.
Операторы подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили пехоту, бронированную технику, БПЛА и наземные робототехнические комплексы ВСУ на красноармейском направлении в ДНР. В Минобороны отметили, что в результате ликвидации этих комплексов украинские войска были лишены каналов снабжения продовольствием и боеприпасами, а также возможности переброски резервов между разрозненными группами на линии боевого соприкосновения.