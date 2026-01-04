Суд признал законным изъятие имущества у экс-главы правительства КЧР

В суде были подтверждены доводы надзорного ведомства, что Кайшев неправомерно приобрел права на земельные участки и производственные объекты, которые вопреки антикоррупционным запретам и ограничениям были вовлечены им в предпринимательскую деятельность. В результате на их базе созданы агропромышленные предприятия — ООО «Агрофирма “Село имени Г. В. Кайшева” и ООО “Пятигорский молочный комбинат”.