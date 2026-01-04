После ДТП на М-4 в Ростовской области нет движения, существуют объездные пути

На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области нет проезда после серьезного ДТП. Об этом 4 января сообщают в телеграм-канале госкомпании «Автодор».
— Нет движения на 1042 км альтернативы М-4 «Дон» в сторону Краснодара, — предупреждают водителей.
Объезд возможен через 1038 км скоростного участка М-4, а также через Ростов-на-Дону и Новочеркасск.
Ранее очевидцы рассказали, что в районе поселка Красный Колос случилась авария с участием фуры. После этого начала собираться пробка. Известно, что на место аварии выехал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
