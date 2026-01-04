В Серове в ДТП с грузовиком пострадал годовалый мальчик

Водитель «КамАЗа» объяснил, что легковушка, идущая впереди, внезапно затормозила у перехода, чтобы пропустить пешехода. Водитель грузовика тоже остановился, но столкновения избежать все равно не удалось. Как отмечают в Госавтоинспекции, в итоге он был привлечен к административной ответственности за несоблюдение безопасной дистанции (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).