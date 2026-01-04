В Серове в ДТП с грузовиком пострадал годовалый мальчик

В Серове Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии, случившейся в субботу, 3 января, во втором часу дня. ДТП произошло на проспекте Серова у общежития на Добрынина, 65. Как уточняют в полиции, 48-летний водитель «КамАЗа», въехал в «Ладу Гранту», двигавшуюся в попутном направлении. Ею управляла 62-летняя женщина.
— В результате ДТП годовалый мальчик пассажир, находившийся в детском удерживающем устройстве на переднем пассажирском сиденье автомобиля «Лада Гранта» был доставлен в травмпункт Серовской городской больницы, где ему оказана разовая медицинская помощь, после осмотра врачей отпущен домой, — сообщают в Госавтоинспекции Серова.
Водитель «КамАЗа» объяснил, что легковушка, идущая впереди, внезапно затормозила у перехода, чтобы пропустить пешехода. Водитель грузовика тоже остановился, но столкновения избежать все равно не удалось. Как отмечают в Госавтоинспекции, в итоге он был привлечен к административной ответственности за несоблюдение безопасной дистанции (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).