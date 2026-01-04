Ричмонд
Движение на юг по трассе М-4 в Ростовской области затруднено после ДТП

Сложности с проездом сохраняются вблизи поселка Красный Колос в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Информацию о сложностях с проездом на участке М-4 «Дон» в Ростовской области подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции.

— Движение на 1042 км автодороги в направлении на юг затруднено. На месте работают оперативные службы, — прокомментировали в ведомстве.

Владельцев автотранспорта призывают выбирать альтернативные пути объезда через 1038 км на Севером обходе Аксая.

Ранее такая же информация поступила от госкомпании «Автодор».

В районе поселка Красный Колос случилась авария с участием фуры. После этого начала собираться пробка. На место аварии выехал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

