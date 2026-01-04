Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в ДТП с пятью автомобилями погибли четыре человека

Пять легковых автомобилей и большегруз столкнулись в Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв — РИА Новости. Пять легковых автомобилей и большегруз столкнулись в Аксайском районе Ростовской области, четыре человека погибли, еще двое пострадали, информирует ГУМЧС России по региону.

На 1042-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос произошла авария с участием пяти легковых автомобилей и большегрузом.

«По предварительным данным, 4 человека погибли, ещё двое пострадали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации последствий ДТП от МЧС России задействованы 13 сотрудников с привлечением четырех единиц техники.