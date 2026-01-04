В Ростовской области в ДТП с пятью автомобилями погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв — РИА Новости. Пять легковых автомобилей и большегруз столкнулись в Аксайском районе Ростовской области, четыре человека погибли, еще двое пострадали, информирует ГУМЧС России по региону.
На 1042-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос произошла авария с участием пяти легковых автомобилей и большегрузом.
«По предварительным данным, 4 человека погибли, ещё двое пострадали», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ликвидации последствий ДТП от МЧС России задействованы 13 сотрудников с привлечением четырех единиц техники.