В Жигаловском районе четыре человека пострадали в ДТП

Кроме того, для поддержания дорог в безопасном состоянии на региональных трассах работало 90 единиц техники, было израсходовано 788 тонн противогололедных материалов. Ограничений движения не вводилось. По данным медиков, за сутки с травмами, полученными на улице, обратились 40 человек. Спасатели сообщают, что за прошедшие сутки было потушено 11 пожаров. Погибших и пострадавших при пожарах нет.