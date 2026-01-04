Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жигаловском районе четыре человека пострадали в ДТП

17-летнему подростку потребовалась помощь медиков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьёзное ДТП произошло в Жигаловском районе, где пострадали четыре человека, в том числе 17-летний подросток, за жизнь которого борются врачи. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

— Всего же за сутки в авариях пострадали 16 человек, погибших нет, — поделились в правительстве.

Кроме того, для поддержания дорог в безопасном состоянии на региональных трассах работало 90 единиц техники, было израсходовано 788 тонн противогололедных материалов. Ограничений движения не вводилось. По данным медиков, за сутки с травмами, полученными на улице, обратились 40 человек. Спасатели сообщают, что за прошедшие сутки было потушено 11 пожаров. Погибших и пострадавших при пожарах нет.