Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СНТ Уфимского района Башкирии сгорели сразу два дома, есть жертвы

Сегодня ночью в Башкирии произошло два пожара в садовых некоммерческих товариществах, сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

Оба пожара возникли на территории Уфимского района, в СНТ «Озерки» и СНТ «Ромашка».

«Огнем полностью уничтожены два садовых дома, к сожалению погиб один человек, женщина 1961 года рождения. Еще трое доставлены в больницы, — рассказал Ирек Сагитов. — Одна пострадавшая — женщина 1983 года рождения с ожогами более 70% тела находится в реанимации в тяжелом состоянии».

Ранее в Уфе в сгоревшем доме обнаружили тело неизвестного мужчины.

Всего с начала 2026 года в регионе произошло 57 пожаров, в огне которых уже погибли три человека.