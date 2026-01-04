В СНТ Уфимского района Башкирии сгорели сразу два дома, есть жертвы

Оба пожара возникли на территории Уфимского района, в СНТ «Озерки» и СНТ «Ромашка».
«Огнем полностью уничтожены два садовых дома, к сожалению погиб один человек, женщина 1961 года рождения. Еще трое доставлены в больницы, — рассказал Ирек Сагитов. — Одна пострадавшая — женщина 1983 года рождения с ожогами более 70% тела находится в реанимации в тяжелом состоянии».
Ранее в Уфе в сгоревшем доме обнаружили тело неизвестного мужчины.
Всего с начала 2026 года в регионе произошло 57 пожаров, в огне которых уже погибли три человека.