В СНТ Уфимского района Башкирии сгорели сразу два дома, есть жертвы

«Огнем полностью уничтожены два садовых дома, к сожалению погиб один человек, женщина 1961 года рождения. Еще трое доставлены в больницы, — рассказал Ирек Сагитов. — Одна пострадавшая — женщина 1983 года рождения с ожогами более 70% тела находится в реанимации в тяжелом состоянии».