Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре при пожаре погибли два человека

САМАРА, 4 янв — РИА Новости. Пожар тушат в двух жилых домах и административном здании в Самаре, в результате возгорания погибли два человека, сообщило ГУ МЧС России Самарской области в своем канале на платформе Max.

Источник: fotolia.com

В ведомстве уточнили, что в 4.05 мск получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Молодогвардейской в Самаре. Прибывшие подразделения установили, что горят два деревянных многоквартирных дома и административное здание на площади 300 квадратных метров. В 6.54 мск пожар был локализован.

«В результате пожара погибли два человека (женщина и мужчина), пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 20 человек. В 8.30 (7.30 мск) открытое горение на пожаре ликвидировано. Для тушения пожара привлечены 96 человек и 33 единицы техники», — говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.

Региональная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что один из горящих домов — расселенный, второй — жилой. Одной из эвакуированных семей предоставлено жилье маневренного фонда, еще одна семья помещена в пункт временного размещения в санатории «Волжанка». Остальные погорельцы разместились у родственников.

Прокуратура Самарского района проверяет соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.