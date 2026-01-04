В Самаре при пожаре погибли два человека

В ведомстве уточнили, что в 4.05 мск получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Молодогвардейской в Самаре. Прибывшие подразделения установили, что горят два деревянных многоквартирных дома и административное здание на площади 300 квадратных метров. В 6.54 мск пожар был локализован.