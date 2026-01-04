В Самаре при пожаре погибли два человека

В ведомстве уточнили, что в 4.05 мск получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Молодогвардейской в Самаре. Прибывшие подразделения установили, что горят два деревянных многоквартирных дома и административное здание на площади 300 квадратных метров. В 6.54 мск пожар был локализован.
«В результате пожара погибли два человека (женщина и мужчина), пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 20 человек. В 8.30 (7.30 мск) открытое горение на пожаре ликвидировано. Для тушения пожара привлечены 96 человек и 33 единицы техники», — говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.
Региональная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что один из горящих домов — расселенный, второй — жилой. Одной из эвакуированных семей предоставлено жилье маневренного фонда, еще одна семья помещена в пункт временного размещения в санатории «Волжанка». Остальные погорельцы разместились у родственников.
Прокуратура Самарского района проверяет соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.