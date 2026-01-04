После массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области начали проверку

После серьезной аварии на трассе в Аксайском районе Ростовской области начали проверку. Эта информация 4 января поступила от пресс-службы донской прокуратуры.
— На федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП с погибшими и пострадавшими. Организована проверка, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки, которую начали правоохранители.
Напомним, по данным МЧС, на трассе в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых машин и большегруз. В этой аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали. На данный момент на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Водителей попросили пользоваться объездными путями.
