После массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области начали проверку

Напомним, по данным МЧС, на трассе в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых машин и большегруз. В этой аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали. На данный момент на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Водителей попросили пользоваться объездными путями.