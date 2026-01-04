ЖЕНЕВА, 4 янв — РИА Новости. Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана, среди них, в том числе, граждане Италии и ОАЭ, Румынии и Турции, следует из заявления правоохранителей, таким образом, были установлены личности 24 из 40 жертв трагедии.