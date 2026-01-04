Деликатная ситуация: в Новый год мандарин застрял в интимном месте мужчины

Инцидент произошел на днях в городе Мелеузе. Там 32-летний Азат отмечал Новый год с друзьями. После выпитого в большом количестве алкоголя мужчина по неизвестной причине решил засунуть себе в пятую точку сразу два мандарина. Один из фруктов в итоге он смог успешно вытащить сам, а вот со вторым возникли большие проблемы — он застрял. После многочисленных и довольно болезненных попыток достать из себя цитрусовый Азат отчаялся и вызвал к себе врачей.