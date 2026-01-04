Деликатная ситуация: в Новый год мандарин застрял в интимном месте мужчины

Житель Башкирии вызвал скорую помощь из-за необычной жалобы — в нем застрял мандарин. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел на днях в городе Мелеузе. Там 32-летний Азат отмечал Новый год с друзьями. После выпитого в большом количестве алкоголя мужчина по неизвестной причине решил засунуть себе в пятую точку сразу два мандарина. Один из фруктов в итоге он смог успешно вытащить сам, а вот со вторым возникли большие проблемы — он застрял. После многочисленных и довольно болезненных попыток достать из себя цитрусовый Азат отчаялся и вызвал к себе врачей.
Приехавшие медики были удивлены увиденным, но выполнили свою работу: извлекли злосчастный мандарин в домашних условиях. Госпитализировать пострадавшего не стали. Бригада скорой помощи лишь рекомендовали ему соблюдать полный покой, обращаться к узкому специалисту в случае болей и никогда больше не подвергать себя подобным экспериментам. Врачи пытались узнать, зачем пациент это сделал, но так и не добились внятного ответа.
Напомним, в Башкирии за минувший год это не первый такой деликатный случай: ранее в заднем проходе одного уфимца застрял туалетный ершик, а другого — сразу четыре батарейки. В августе к медикам башкирской столицы в сопровождении своего парня пришла 21-летнеяя девушка — в её прямой кишке застрял надкусанный огурец.