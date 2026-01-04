В Минске суд ждет семиклассника из-за трехлитровой банки и 6,4 рубля

В Минске 14-летний школьник пришел в гости к своему другу, который живет на улице Чичурина. В квартире они были вдвоем, так как родители уехали на дачу. Когда знакомый отвлекся на телефонный звонок, семиклассник украл из спальни трехлитровую банку, в которой были бумажные деньги и монеты. Школьник незаметно вынес ее на лестничную площадку, а когда уходил домой — забрал из банки все деньги. Речь идет примерно про 1400 рублей. Часть денег он потратил на покупку самоката, на поездку в такси, а оставшиеся потерял.