В Минске суд ждет семиклассника из-за трехлитровой банки и 6,4 рубля

В Минске будут судить семиклассника — вот что случилось.

Источник: Комсомольская правда

В Минске суд ждет семиклассника из-за трехлитровой банки и 6,4 рубля. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Фрунзенского ранее.

В Минске 14-летний школьник пришел в гости к своему другу, который живет на улице Чичурина. В квартире они были вдвоем, так как родители уехали на дачу. Когда знакомый отвлекся на телефонный звонок, семиклассник украл из спальни трехлитровую банку, в которой были бумажные деньги и монеты. Школьник незаметно вынес ее на лестничную площадку, а когда уходил домой — забрал из банки все деньги. Речь идет примерно про 1400 рублей. Часть денег он потратил на покупку самоката, на поездку в такси, а оставшиеся потерял.

Вечером родителям школьника позвонили из милиции и попросили приехать во Фрунзенское РУВД несовершеннолетний признался в совершении кражи. Однако не прошло и месяца, как несовершеннолетний совершил новое преступление. Он катался вечером в парке Уго Чавеса на самокате и забрал у восьмилетнего мальчика 6,40 рубля. Деньги он потратил на напиток и вермишель быстрого приготовления. В отношении семиклассника завели уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что школьнику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 УК — кража и части 2 статьи 206 УК — грабеж. Вину он полностью признал, ущерб потерпевшим возместили родители.

