Полиция раскрыла детали массовой аварии на трассе М-4 в Ростовской области

По данным полиции, машины столкнулись около 8:06 утра на 1042 км трассы. Предварительно, 37-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» на левой полосе проезжей части не выдержал безопасную дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка в свою очередь наехала на остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».