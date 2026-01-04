Полиция раскрыла детали массовой аварии на трассе М-4 в Ростовской области

Правоохранители раскрыли детали массовой аварии с погибшими и пострадавшими на М-4 «Дон» в Ростовской области. Напомним, ДТП случилось утром 4 января.
По данным полиции, машины столкнулись около 8:06 утра на 1042 км трассы. Предварительно, 37-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» на левой полосе проезжей части не выдержал безопасную дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка в свою очередь наехала на остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».
— В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали, — сообщают в ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, ранее спасатели информировали о четырех погибших и двух пострадавших. Также ранее называли другое количество машин, попавших в ДТП.
Сейчас на месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД.
Обстоятельства случившегося выясняются в рамках части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальник ГСУ, генерал-майор юстиции Юлия Одноралова.
