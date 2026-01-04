В Воронеже задержали банду, помогавшую заграничным телефонным мошенникам

Полиция и ФСБ Воронежской области перекрыли работу крупного нелегального узла связи. Оперативники в ходе обыска задержали 11 человек, изъяли стеллажи с сим-картами, ноутбуки и специальное оборудование для подмены номеров. Банда подозревается в том, что помогала заграничным аферистам обманывать россиян. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД вечером 3 января.
По данным ведомства, злоумышленники действовали с сентября 2024 года. По указке анонимных «кураторов» они установили специальное оборудование (сим-боксы и шлюзы). Эта техника позволяла преступникам звонить из-за границы, но на экранах телефонов у жертв высвечивались обычные российские номера.
Представляясь сотрудниками госорганов, мошенники пугали людей и заставляли их переводить деньги на «безопасные счета».
— Сейчас предварительно установлена причастность фигурантов к совершению восьми фактов мошенничеств на общую сумму свыше 23 миллионов рублей, — добавили в полиции.
Против задержанных уже возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас сотрудники МВД выясняют, причастны ли подозреваемые к другим подобным преступлениям и кто еще помогал банде.