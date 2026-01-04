В Воронеже задержали банду, помогавшую заграничным телефонным мошенникам

Полиция и ФСБ Воронежской области перекрыли работу крупного нелегального узла связи. Оперативники в ходе обыска задержали 11 человек, изъяли стеллажи с сим-картами, ноутбуки и специальное оборудование для подмены номеров. Банда подозревается в том, что помогала заграничным аферистам обманывать россиян. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД вечером 3 января.