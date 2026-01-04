Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели вытащили несколько машин из снежных заносов в Крыму

На полуострове сохраняются штормовые погодные условия.

Источник: МЧС Крыма

В Крыму спасатели вызволяют автомобили из снежных заносов. За прошедшие сутки специалисты «КРЫМ-СПАС» дважды освобождали машины, застрявшие в снегу.

Вследствие неблагоприятных метеоусловий в районе горного массива Чатыр-Даг легковой автомобиль «Нива», в котором находились два человека, застрял в снежных заносах. Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на автомобиле высокой проходимости оперативно нашли и эвакуировали туристов в Симферополь.

Также сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда с помощью лебедки вытащили машину из снежного заноса в селе Скалистое. В автомобиле было пять человек, медицинская помощь никому не потребовалась.