Спасатели вытащили несколько машин из снежных заносов в Крыму

В Крыму спасатели вызволяют автомобили из снежных заносов. За прошедшие сутки специалисты «КРЫМ-СПАС» дважды освобождали машины, застрявшие в снегу.
Вследствие неблагоприятных метеоусловий в районе горного массива Чатыр-Даг легковой автомобиль «Нива», в котором находились два человека, застрял в снежных заносах. Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на автомобиле высокой проходимости оперативно нашли и эвакуировали туристов в Симферополь.
Также сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда с помощью лебедки вытащили машину из снежного заноса в селе Скалистое. В автомобиле было пять человек, медицинская помощь никому не потребовалась.