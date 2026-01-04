СК выяснит, какие снаряды были на беспилотниках, атаковавших Хорлы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Следственный комитет России проверит, были ли на беспилотниках, выпущенных ВСУ по Хорлам, заряды с зажигательной смесью, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«С учетом установленной в ходе осмотра значительной площади поражения и горения на месте теракта следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз», — сказала она.
