СК выяснит, какие снаряды были на беспилотниках, атаковавших Хорлы

СК выяснит, были ли на атаковавших Хорлы БПЛА снаряды с зажигательной смесью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Следственный комитет России проверит, были ли на беспилотниках, выпущенных ВСУ по Хорлам, заряды с зажигательной смесью, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«С учетом установленной в ходе осмотра значительной площади поражения и горения на месте теракта следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз», — сказала она.

