Количество пострадавших в ДТП под Ростовом увеличилось до четырех человек

Количество пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области увеличилось до четырех. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным правоохранителей, в аварии погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Ранее спасатели информировали о четырех погибших и двух пострадавших. Также в экстренном ведомстве называли другое количество машин, попавших в ДТП.
Предварительно, рано утром 4 января в районе поселка Красный Колос 37-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка в свою очередь наехала на остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».
Сейчас обстоятельства случившегося уточняются. Представители Госавтоинспекции и следователи МВД продолжают работу на месте происшествия. Ход проверки взяли на контроль в прокуратуре.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.