Фура попала в массовое ДТП на трассе М-4 под Ростовом

Есть погибшие: массовую аварию под Ростовом могла спровоцировать фура.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области могла спровоцировать фура. Такая информация предварительно поступила от ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, утром 4 января в районе поселка Красный Колос 37-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» не выдержал дистанцию и въехал в попутный «Ауди». Легковая иномарка после этого наехала на остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».

По обновленной информации, в аварии погибли четыре человека, еще четверо пострадали. На данный момент правоохранители и сотрудники прокуратуры проводят проверку.

Напомним, первыми об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. Интернет-пользователи также отметили, что в аварии участвовала фура. После столкновения транспорта затруднения с проездом в южном направлении на участке М-4 все еще сохраняются.

